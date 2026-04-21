Hasta 11 puntos en el PIB incrementarían con mujeres en la industria, señala Cancillería

El canciller del Estado, Fernando Aramayo, se refirió a la importancia de la participación de las mujeres en el desarrollo industrial durante un acto por el Día Internacional de las Mujeres en la Industria, destacando su impacto directo en la economía nacional.

La autoridad señaló que Bolivia aún tiene un amplio margen de crecimiento en comparación con otros países en materia de inversión y desarrollo industrial, pero que la inclusión de mujeres en espacios de liderazgo puede acelerar este proceso.

“Solamente logrando mayor paridad podríamos alcanzar un incremento de hasta 11 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto global”, afirmó, remarcando que no se trata de cifras menores, sino de un impacto concreto en la economía.

En ese sentido, destacó que el liderazgo femenino en empresas e industrias ya ha demostrado resultados positivos, aunque reconoció que todavía existen sectores donde la presencia de mujeres es limitada.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, informó que recientemente se aprobó un decreto que amplía la participación del sector privado en el Consejo de Promoción del Comercio Exterior, abriendo espacios para que mujeres empresarias formen parte de la toma de decisiones.

“Va a ser un placer tener a mujeres liderando y analizando normativas clave como la ley de inversiones, la ley de minería y los acuerdos público-privados”, señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer una agenda enfocada en la diversificación económica, el desarrollo tecnológico y la generación de oportunidades productivas con un enfoque inclusivo.

El canciller también destacó la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que impulsa iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la competitividad de pequeñas y medianas empresas y la gestión ambiental.

Entre los proyectos mencionados, resaltó la iniciativa Planet Gold Bolivia, que busca promover una minería aurífera libre de mercurio mediante el uso de tecnologías limpias y capacitación técnica.

Finalmente, la autoridad indicó que Bolivia enfrenta el desafío de gestionar sus recursos minerales con un enfoque que priorice el respeto al medioambiente, la justicia social y la sostenibilidad, en el marco de un nuevo modelo de industrialización.

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