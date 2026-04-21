Desde la planta de Senkata el despacho de cisternas es normal

Pese a las denuncias por la calidad del combustible y las advertencias de medidas de presión por parte del sector transporte, el despacho de cisternas en la planta de Senkata, en El Alto, se desarrolla con total normalidad.

De acuerdo al reporte desde el lugar realizado en Que No Me Pierda (QNMP), no se evidencian largas filas ni situaciones irregulares.

Movimiento de cisternas

Durante la noche, al menos tres cisternas fueron observadas en el sector, mientras otras unidades continuaban saliendo con combustible desde la planta.

El contexto de este movimiento se da en medio de reclamos de transportistas, quienes cuestionan la calidad del combustible y advierten con realizar vigilias para evitar la descarga de productos que consideren deficientes.

Resguardo militar

En la zona también se mantiene un fuerte resguardo de las Fuerzas Armadas, tanto en el interior como en el exterior de la planta.

El reporte oficial indica que las operaciones continúan sin interrupciones, garantizando el suministro de combustible en el eje troncal.

Mira la programación en Red Uno Play