Terror en las alturas: Operativo contra el narcotráfico deja atrapados a cientos de visitantes en Brasil

Lo que comenzó como una mañana para ver el amanecer terminó convirtiéndose en una escena de miedo y tensión para cientos de turistas en Río de Janeiro.

Cerca de 200 personas quedaron atrapadas durante varias horas en la cima del Morro Dois Irmãos, uno de los miradores más famosos de la ciudad, luego de que una operación policial desencadenara intensos tiroteos en la favela de Vidigal.

Los visitantes, muchos de ellos extranjeros, habían subido al cerro para disfrutar de la vista cuando comenzaron los disparos. Guías turísticos les pidieron permanecer sentados y buscar zonas protegidas mientras la Policía avanzaba por la comunidad.

En videos difundidos por medios locales y redes sociales se observó a decenas de personas aglomeradas en la cima, sin poder bajar por la única ruta de acceso, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y los disparos seguían escuchándose a lo lejos.

La operación policial tenía como objetivo capturar a líderes del grupo criminal Comando Vermelho que operan en el sur de Bahía y que presuntamente estaban escondidos en Vidigal. Uno de los principales blancos era Edinaldo Pereira Souza, alias “Dada”, investigado por narcotráfico y fuga de prisión.

Durante el operativo, delincuentes bloquearon la Avenida Niemeyer con un autobús atravesado y contenedores de basura, generando aún más caos en una de las principales conexiones entre Leblon y São Conrado.

Pese al miedo y los momentos de angustia, todos los turistas lograron descender horas después bajo escolta policial y no se reportaron heridos.

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