Afectados por gasolina: Todo lo que debes saber tras ampliación de los registros

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la ampliación del plazo para el registro de reclamos por daños atribuidos a la gasolina desestabilizada hasta el 15 de mayo, con el objetivo de permitir que más usuarios puedan acceder al proceso de compensación.

La decisión fue comunicada por el vicepresidente nacional de Operaciones, Sebastián Daroca Oller, quien explicó que la medida responde a solicitudes del sector del transporte y de la población afectada que aún no logró completar su registro.

“Varios de los afectados no han podido todavía interactuar con el sistema y esperamos que esta ampliación permita que todos puedan registrarse”, señaló.

Avance del proceso

Según datos de la estatal, hasta el momento se registraron más de 70.000 interacciones y alrededor de 40.000 personas iniciaron su trámite, lo que refleja una alta demanda en el sistema.

Asimismo, YPFB informó que ya se desembolsaron más de 11 millones de bolivianos en compensaciones, evidenciando que el proceso se encuentra en marcha.

“El sistema está funcionando con normalidad y el tiempo de respuesta no supera los 21 días”, explicó Daroca, destacando que el procedimiento incluye la verificación técnica del daño antes del pago.

Procedimiento de compensación

El proceso contempla el registro del usuario y del vehículo, seguido de una evaluación por parte de la aseguradora. Una vez validado el daño, el beneficiario puede elegir entre recibir el pago mediante depósito bancario o cobrar en ventanilla del Banco Unión.

La cobertura incluye a propietarios de vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, tanto del sector particular como del transporte público.

Canales de atención

YPFB habilitó diferentes canales para facilitar el acceso al sistema, entre ellos una línea de WhatsApp y atención telefónica, cuyos datos están disponibles en su portal oficial.

“El sistema está diseñado para atender de forma rápida y oportuna los reclamos”, reiteró la autoridad.

Requisitos para la compensación

Se deberá presentar:

RUT.

Cédula de identidad.

Número de celular.

SOAT vigente.

Cuenta bancaria.

Nombre de la entidad financiera.

Detalle de los daños.

Fotocopias.

Facturas.

Recibos.

Informes técnicos.

Declaración jurada.

Finiquito de liquidación.

Garantizar el acceso al resarcimiento

La ampliación del plazo busca garantizar que todas las personas afectadas puedan acceder al resarcimiento, en un contexto donde se reportaron dificultades iniciales en el proceso.

Además, se implementaron mecanismos de atención diferenciada para el sector del transporte, uno de los más impactados por la problemática del combustible.

YPFB aseguró que el sistema continuará operativo en todo el país y que se mantendrán los esfuerzos para atender los reclamos de manera ágil y eficiente.

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