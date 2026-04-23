En la segunda noche de la semana de competencia, la primera en subir al escenario fue Natalia Alcázar, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Natalia interpretó la canción “Hoy”, de Gloria Estefan, en una versión pop cargada de sensibilidad y matices, logrando captar la atención del jurado desde los primeros acordes.

Durante la ronda de devoluciones, la primera en pronunciarse fue Alenir Echeverría, quien no ocultó su entusiasmo ante la presentación.

“Natalia, te han encontrado increíblemente. Esta canción es hermosa, el tema está bello. Has cantado y has interpretado, y eso es fundamental. Estoy sorprendida, felicidades”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti valoró la propuesta, aunque señaló que la participante aún está en proceso de consolidar su estilo.

“Si no te puse una nota más alta es porque creo que te estás encontrando. La canción y la versión estuvieron muy bien, me gustó lo que hicieron. Le pusiste estilo, voz y elegancia”, comentó.

A su turno, Marco Veizaga destacó el color de voz de Natalia y los matices que logró durante su interpretación, subrayando su potencial en el escenario.

Finalmente, Diego Ríos resaltó la dulzura transmitida en la presentación y la capacidad de la participante para conectar con una canción ampliamente conocida.

“Natalia, me encanta. Esto es lo que le pido a muchos: los matices, la dulzura, la manera de sentir la canción. Es un tema muy conocido y hay que tener presencia para que sea impactante. Muy bien, la verdad que me gustó”, afirmó.

Posteriormente, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Natalia, que fue de 6.0.

La participante se despidió del escenario agradecida y aseguró que continuará trabajando para seguir creciendo en la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play