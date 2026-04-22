¿Subió o bajó? Estos son los precios actuales del pollo y la carne en Cochabamba

Los precios de la carne de pollo y res se mantienen relativamente estables en el mercado Calatayud de la ciudad de Cochabamba. Las comerciantes reportaron que no hay variaciones significativas en los costos actuales de estos productos.

En el caso del pollo, el kilo se comercializa en 18,50 bolivianos con menudencia y en 19,50 sin menudencia. Otros cortes presentan precios diferenciados: la pierna alcanza los 22 bolivianos, el pecho 27, el filete 34 y las alitas 25 bolivianos.

“Se está manteniendo, la gente está viniendo. Ya vamos casi un mes con estos precios”, señaló una comerciante, quien invitó a la población a acudir al mercado, destacando la calidad y el peso justo del producto.

Respecto a la carne de res, los vendedores indicaron una leve disminución en los precios, lo que ha favorecido la recuperación de las ventas. La pulpa, que anteriormente se comercializaba entre 72 y 74 bolivianos el kilo, ahora oscila entre 68 y 70 bolivianos. En tanto, los cortes de segunda y tercera se encuentran en 65 bolivianos, y la cadera se mantiene en 54 bolivianos.

“Está bajando y la venta está mejorando. Cuando baja el precio, vendemos un poco más”, afirmó una vendedora del centro de abasto.



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