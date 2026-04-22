Suspenden recolección de basura en Santa Cruz por falta de pago

La recolección de basura en la ciudad de Santa Cruz quedó suspendida debido a la falta de pago por parte del municipio a la empresa responsable del servicio.

Los vehículos recolectores se encuentran estacionados en inmediaciones de la empresa Piraí, donde los trabajadores colocaron carteles de protesta en los que señalan la falta de combustible y el incumplimiento de pagos.

“Sin combustible los camiones no se mueven, no falta voluntad para trabajar, falta pago para continuar”, señalan algunos de los mensajes.

El gerente de operaciones de Piraí, Marcelo Delfín, confirmó la medida y explicó que el servicio fue suspendido en el turno nocturno a raíz de una deuda acumulada de aproximadamente ocho meses por parte del municipio, a través de la entidad contratante Emacruz.

El ejecutivo detalló que, desde diciembre, la eliminación de la subvención al combustible y el incremento de los costos operativos, especialmente del diésel, que —según indicó— se habría triplicado, ha generado una fuerte crisis financiera para la empresa.

“Se ha hecho las representaciones en numerosas cartas y notas a nuestra entidad contratante, misma que hasta la fecha no ha dado solución”, agregó.

Delfín afirmó que la empresa ha venido subvencionando el servicio durante varios meses, situación que calificó como insostenible

“Hemos prácticamente subvencionado por cuatro meses, y esto ya es insostenible, razón por la cual hemos determinado la suspensión de todos los servicios, a excepción de los residuos patológicos provenientes de establecimientos de salud”, precisó.

Asimismo, remarcó que la continuidad del servicio depende de una solución por parte del ente contratante. “Esa pregunta habría que trasladarla al municipio, ya que está en sus manos la pronta solución de esta medida”, sostuvo.

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