"La honestidad debe ser norma": Policías rechazan soborno y reciben reconocimiento

En medio de un control rutinario, dos efectivos de la Policía Boliviana protagonizaron un hecho que rápidamente se viralizó en el país: rechazaron un soborno de 1.000 bolivianos y procedieron a la aprehensión del implicado.

El caso ocurrió cuando un conductor, que era investigado por el presunto traslado ilegal de combustible, intentó ofrecer dinero a los uniformados para evitar su arresto. Sin embargo, los policías se negaron y activaron el procedimiento correspondiente, dejando el hecho registrado en cámaras corporales.

Los protagonistas del operativo son la subteniente Magalí Noemí Lima y el sargento primero Roger Rosas, quienes fueron posteriormente reconocidos públicamente en Cochabamba por su accionar.

Durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, la subteniente Lima destacó que su actuación responde a principios básicos de la función policial. “La honestidad debería ser la norma, no la excepción”, afirmó.

La oficial, de 23 años, explicó que este tipo de acciones forman parte del deber diario de los efectivos. “Nosotros tenemos la firme convicción de cumplir con las normas y rechazar toda clase de corrupción”, señaló.

Lima también subrayó que la corrupción afecta directamente la confianza ciudadana. “La corrupción no es un mal menor, debilita el vínculo entre la Policía y la sociedad”, sostuvo.

Con apenas cuatro meses de servicio activo, tras cuatro años de formación en la Academia Nacional de Policías, la subteniente asegura que su vocación nació en su familia, ya que su padre también es policía.

Finalmente, hizo un llamado a sus camaradas a actuar con integridad y a fortalecer la relación con la ciudadanía. “Que la Policía sea ejemplo para la sociedad y que trabajemos de la mano con la gente”, concluyó.

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