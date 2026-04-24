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¿Quién es Sebastián Daroca? El nuevo presidente interino de YPFB

Daroca asume el cargo en medio de una crisis por desabastecimiento y cuestionamientos a la calidad del combustible, con el reto inmediato de restablecer la confianza y garantizar el suministro en el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/04/2026 23:12

Sebastian Daroca, presidente interino de YPFB
La Paz, Bolivia

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En un contexto marcado por cuestionamientos a la calidad del combustible y el desabastecimiento en el país, Sebastián Daroca fue posesionado la noche de este jueves como presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en reemplazo de Claudia Cronenbold.

La designación fue realizada por el presidente Rodrigo Paz, quien apuesta por un perfil técnico y con experiencia en gestión para encarar uno de los momentos más complejos del sector hidrocarburífero.

Daroca cuenta con una sólida formación académica internacional. Es ingeniero civil titulado por la Universidad de Chile y posee un Master of Business Administration (MBA) de ESADE Business School, una de las escuelas de negocios más reconocidas de Europa. 

En el ámbito profesional, retorna al sector público tras doce años en el ámbito privado, donde se desempeñó como gerente general de la Constructora Daroca y Asociados.

Su trayectoria también incluye experiencia en la función pública como secretario de Hidrocarburos y Energía en Tarija, además de haber ocupado cargos directivos en COPESA, lo que le ha permitido consolidar una visión integral del sector energético.

Su llegada a la estatal petrolera se produce en un momento crítico, con largas filas en estaciones de servicio y crecientes reclamos ciudadanos por la falta de combustible, además de denuncias sobre su calidad.

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