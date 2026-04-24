Bolívar anuncia la salida del argentino Robatto y nombra a Soria como entrenador interino

El argentino Flavio Robatto decidió de manera “irrevocable” dejar sus funciones como técnico del Bolívar después de dos años y tres meses en el banquillo celeste, por lo que el boliviano Vladimir Soria asumirá el cargo de manera interina, informó este jueves el club de La Paz.

"El Club Bolívar informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que el profesor Flavio Robatto ha decidido, de manera irrevocable, dar por concluida su etapa como director técnico del primer plantel", explicó el equipo celeste en un comunicado.

La Academia agradeció el trabajo del estratega, de 52 años, y destacó el "clima de respeto" que el técnico y sus colaboradores mostraron durante el proceso que comandó.

Bolívar también informó que el exmundialista Vladimir Soria se hará cargo del grupo de futbolistas de forma "interina", asistido por Ronald Arana, también exjugador que vistió la camiseta celeste.

Soria es recordado como uno de los jugadores históricos del Bolívar y, como técnico, por conducir a la Academia en la única final internacional en su historia en la Copa Sudamericana de 2004, en la que cayó ante el argentino Boca Juniors.

La permanencia de Robatto al frente de Bolívar comenzó a tambalear tras el debut del plantel en la Copa Libertadores, con una derrota por la mínima cuenta en su visita al Independiente Rivadavia de Argentina, a lo que siguió el empate a uno en La Paz con el Deportivo La Guaira venezolano.

En el Grupo C de la Libertadores, los celestes bolivianos comparten provisionalmente la ultima casilla con el Fluminense brasileño, ambos con una unidad, mientras que la serie la lidera Independiente de Rivadavia con 6 puntos, seguido por La Guaira con 2.

El tiro de gracia fue el martes, cuando Bolívar cayó en casa por 1-2 ante el Independiente Petrolero, en un juego por la tercera fecha del campeonato de la División Profesional de Bolivia. Esto provocó la molestia de la hinchada que desde hace un par de partidos pedía la renuncia del entrenador.

Con Robatto en el banquillo, Bolívar consiguió un título nacional en 2024, un subcampeonato en 2025 y ganó dos torneos amistosos de preparación. Disputó 103 partidos, ganó 64, empató 17 y perdió 22.

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