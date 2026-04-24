¿Wifi lento? Cada cuánto debes reiniciar tu router para mejorar la conexión

Un simple reinicio puede marcar la diferencia en la velocidad y estabilidad del internet en casa. Expertos recomiendan hacerlo de forma periódica para evitar fallas.
24/04/2026 8:52
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En la actualidad, el wifi se ha convertido en un servicio esencial en el hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la conexión puede volverse más lenta o inestable. La solución, en muchos casos, es más simple de lo que parece: reiniciar el router.
Aunque suene a consejo básico, apagar y encender el equipo sigue siendo una de las formas más efectivas de mejorar el rendimiento de la red.
¿Por qué funciona?
El router no es solo una “caja de internet”: funciona como una pequeña computadora, con procesador, memoria y sistema operativo propio.
Al estar encendido las 24 horas, puede acumular errores, procesos innecesarios y saturación en la memoria, lo que afecta directamente la calidad de la conexión.
Esto puede traducirse en videollamadas que se cortan, páginas que no cargan o baja velocidad al reproducir contenido.
¿Cada cuánto reiniciarlo?
No hay una regla única, pero especialistas coinciden en lo siguiente:
Uso normal: reiniciar una vez al mes
Uso intensivo (muchos dispositivos): una vez por semana
Este hábito funciona como un mantenimiento preventivo, ya que limpia la memoria del equipo y permite que se reconecte al mejor canal disponible.
Si necesitas reiniciar el router todos los días, el problema podría ser otro: desde un equipo antiguo hasta una mala ubicación dentro de la casa.
La forma correcta: regla de los 30 segundos
Para que el reinicio sea realmente efectivo, sigue estos pasos:
Desconecta el router desde la corriente (no solo el botón)
Espera al menos 30 segundos
Vuelve a conectarlo y aguarda entre 2 y 5 minutos
Este proceso permite eliminar la carga eléctrica residual y reiniciar completamente el sistema.
Un pequeño hábito que puede hacer una gran diferencia: a veces, la solución al internet lento está en algo tan simple como reiniciar el router.
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