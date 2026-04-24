¿Wifi lento? Cada cuánto debes reiniciar tu router para mejorar la conexión

En la actualidad, el wifi se ha convertido en un servicio esencial en el hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la conexión puede volverse más lenta o inestable. La solución, en muchos casos, es más simple de lo que parece: reiniciar el router.

Aunque suene a consejo básico, apagar y encender el equipo sigue siendo una de las formas más efectivas de mejorar el rendimiento de la red.

¿Por qué funciona?

El router no es solo una “caja de internet”: funciona como una pequeña computadora, con procesador, memoria y sistema operativo propio.

Al estar encendido las 24 horas, puede acumular errores, procesos innecesarios y saturación en la memoria, lo que afecta directamente la calidad de la conexión.

Esto puede traducirse en videollamadas que se cortan, páginas que no cargan o baja velocidad al reproducir contenido.

¿Cada cuánto reiniciarlo?

No hay una regla única, pero especialistas coinciden en lo siguiente:

Uso normal: reiniciar una vez al mes

Uso intensivo (muchos dispositivos): una vez por semana

Este hábito funciona como un mantenimiento preventivo, ya que limpia la memoria del equipo y permite que se reconecte al mejor canal disponible.

Si necesitas reiniciar el router todos los días, el problema podría ser otro: desde un equipo antiguo hasta una mala ubicación dentro de la casa.

La forma correcta: regla de los 30 segundos

Para que el reinicio sea realmente efectivo, sigue estos pasos:

Desconecta el router desde la corriente (no solo el botón)

Espera al menos 30 segundos

Vuelve a conectarlo y aguarda entre 2 y 5 minutos

Este proceso permite eliminar la carga eléctrica residual y reiniciar completamente el sistema.

Un pequeño hábito que puede hacer una gran diferencia: a veces, la solución al internet lento está en algo tan simple como reiniciar el router.

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