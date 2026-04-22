Investigadores crean una IA con dislexia para estudiar mejor los problemas de aprendizaje

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) han logrado reproducir los problemas de aprendizaje de una persona con dislexia en un modelo de lenguaje y visual de inteligencia artificial (IA), con el fin de entender mejor un trastorno que se cree que afecta al 20 % de la población global.

Los científicos del NeuroAI Lab de la EPFL, que presentan esta semana el avance en una conferencia internacional sobre inteligencia artificial en Río de Janeiro (Brasil) descubrieron que partes del "cerebro digital" de la IA funcionan de forma similar al humano en el procesamiento de palabras escritas, y modificaron ese proceso.

"Cuando identificamos las partes, las 'apagamos' (...) y descubrimos que la IA tenía dificultades para leer pero aún podía comprender imágenes y el lenguaje en general, como ocurre con las personas afectadas por dislexia", destacó la principal autora del estudio, Melika Honarmand, en un comunicado de EPFL.

Hasta ahora, enfoques tradicionales para el estudio de la dislexia, como los métodos conductuales y de neuroimagen, han aportado importantes conocimientos, pero según EPFL aún tienen limitaciones a la hora de poner a prueba los mecanismos que subyacen en las dificultades para la lectura.

En el estudio del centro de investigación suizo se comprobó que el modelo de IA "disléxico" podía leer significativamente mejor fuentes diseñadas específicamente para personas con este problema de aprendizaje.

"Ahora estamos estudiando el modelo para crear la mejor tipografía posible para sí mismo y, por extensión, para quienes tienen dislexia", señaló la autora del estudio.

Según el director de NeuroAI Lab, Martin Schrimpf, el avance abre la puerta a investigar otros trastornos cerebrales con enfoques similares.

"Los hemos aplicado a la dislexia, pero creemos que el marco general que hemos desarrollado es aplicable a diversas disfunciones cerebrales", como el párkinson o la depresión, señaló el experto.

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