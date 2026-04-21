La NASA adelanta el lanzamiento del telescopio Roman: la nueva "máquina del tiempo" que revolucionará la astronomía

En un anuncio que sorprendió a la comunidad científica internacional, la NASA confirmó el adelanto del lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman. Según informó el administrador de la agencia federal, Jared Isaacman, el proyecto no solo se encuentra ocho meses adelantado respecto al cronograma original, sino que también se ha mantenido por debajo del presupuesto inicial.

"Nuestro equipo dedicó más de una década de sus vidas a este proyecto. Hoy tengo el privilegio de anunciar que apuntamos a un lanzamiento a principios de septiembre de 2026", manifestó Isaacman durante una rueda de prensa. El telescopio, que ya está completamente ensamblado, será trasladado próximamente al Centro Espacial Kennedy para sus preparativos finales.

Una potencia sin precedentes en el cosmos

El telescopio Roman se unirá al Hubble y al James Webb para formar el "gran triunvirato" de observatorios espaciales de la NASA. Sus especificaciones técnicas prometen cambiar las reglas del juego en la recolección de datos científicos:

Velocidad récord: Es capaz de cartografiar el cielo 1.000 veces más rápido que el Hubble.

Visión panorámica: Puede capturar en una sola imagen un área 200 veces mayor que la de sus predecesores.

Procesamiento masivo: Lo que al Hubble le tomaría 2.000 años procesar, el Roman puede completarlo en apenas un año.

Volumen de datos: Mientras el Hubble recopiló 172 terabytes en tres décadas, el Roman descargará 1,4 terabytes de datos cada día.

La NASA presentó por primera vez el telescopio espacial Nancy Grace Roman totalmente ensamblado, marcando el inicio de sus pruebas finales antes del lanzamiento (NASA)

En busca de materia oscura y nuevos mundos

El objetivo principal de la misión es "desbloquear los secretos del universo", centrando sus esfuerzos en la investigación de la materia oscura, la energía oscura y la estructura misma del cosmos. Además, el Roman será una pieza clave para responder si estamos solos en el universo, acelerando el descubrimiento de planetas potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar.

Mediante el estudio del bulbo galáctico de la Vía Láctea, los científicos esperan identificar más de 1.000 nuevos exoplanetas utilizando la técnica de microlente gravitacional. Este método permitirá hallar mundos en órbitas remotas o incluso planetas "vagabundos" que no orbitan ninguna estrella.

Colaboración global y datos abiertos

La NASA subrayó que esta misión es un esfuerzo internacional que cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA), la JAXA de Japón y la CNES de Francia, entre otros socios.

Un aspecto innovador del proyecto es que todos los datos generados serán accesibles al público y a la comunidad científica poco después de su procesamiento. Esta política de "datos abiertos" busca fomentar descubrimientos colaborativos y permitir que investigadores de todo el mundo contribuyan a entender fenómenos como las colisiones estelares y la expansión acelerada del universo.

Con datos de EFE e Infobae.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA (NASA)

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