Baterías reemplazables: así serán los móviles en Europa desde 2027

La Unión Europea implementará nuevas normas que obligarán a los fabricantes de teléfonos móviles a diseñar dispositivos más sostenibles y fáciles de reparar a partir de 2027.

La medida busca frenar la obsolescencia programada, una práctica que limita la vida útil de los dispositivos para incentivar su reemplazo.

Con esta regulación, los smartphones deberán contar con baterías más duraderas, capaces de soportar más ciclos de carga sin perder capacidad, y que además puedan ser reemplazadas fácilmente por los propios usuarios.

El cambio supone el fin de los diseños cerrados o “unibody” que requieren herramientas especializadas para retirar la batería. A partir de la nueva normativa, los equipos deberán facilitar su desmontaje con herramientas comunes.

Esta iniciativa se suma al llamado “derecho a reparar”, vigente en Europa desde 2021, que obliga a los fabricantes a garantizar la disponibilidad de piezas y reparaciones durante al menos diez años.

Además, los dispositivos deben incluir manuales de reparación y cumplir estándares que faciliten su reciclaje.

Las autoridades europeas señalan que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reducir los residuos electrónicos y promover productos más duraderos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

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