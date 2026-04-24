Salario mínimo 2026 en Bolivia: ¿de cuánto fue el incremento?

El salario mínimo nacional en Bolivia fue fijado en Bs 3.300 para la gestión 2026, lo que representa un incremento del 20% en comparación con los Bs 2.750 establecidos en 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5516 y entró en vigencia desde el 1 de enero de 2026, siendo de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como privado.

Detalles del incremento

Nuevo salario mínimo: Bs 3.300

Incremento: 20% (equivalente a Bs 550)

Vigencia: Desde el 1 de enero de 2026

Alcance: trabajadores del sector público y privado a jornada completa

Puntos clave

El ajuste salarial establece que todos los empleadores deben adecuar los sueldos que se encuentren por debajo del nuevo mínimo de manera inmediata.

El Ministerio de Trabajo es la instancia encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y garantizar la nivelación salarial en todo el país.

De acuerdo con el Gobierno, la medida busca fortalecer la economía de las familias bolivianas y mejorar su capacidad de compra en un contexto económico desafiante.

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