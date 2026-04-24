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Economía

Salario mínimo 2026 en Bolivia: ¿de cuánto fue el incremento?

El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo nacional en Bs 3.300, con un incremento del 20% respecto a la gestión anterior, medida que ya está en vigencia desde enero de 2026.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 13:01

¿Cuánto subió el salario mínimo en Bolivia? Este es el incremento oficial
Bolivia

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El salario mínimo nacional en Bolivia fue fijado en Bs 3.300 para la gestión 2026, lo que representa un incremento del 20% en comparación con los Bs 2.750 establecidos en 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5516 y entró en vigencia desde el 1 de enero de 2026, siendo de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como privado.

Detalles del incremento

  • Nuevo salario mínimo: Bs 3.300

  • Incremento: 20% (equivalente a Bs 550)

  • Vigencia: Desde el 1 de enero de 2026

  • Alcance: trabajadores del sector público y privado a jornada completa

Puntos clave

El ajuste salarial establece que todos los empleadores deben adecuar los sueldos que se encuentren por debajo del nuevo mínimo de manera inmediata.

El Ministerio de Trabajo es la instancia encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y garantizar la nivelación salarial en todo el país.

De acuerdo con el Gobierno, la medida busca fortalecer la economía de las familias bolivianas y mejorar su capacidad de compra en un contexto económico desafiante.

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