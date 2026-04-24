¿Cobras pensión por muerte? Este documento es obligatorio para seguir recibiéndola

El certificado de estudio se ha convertido en un documento clave para que jóvenes beneficiarios entre 18 y 25 años puedan mantener el cobro de la pensión por muerte en Bolivia.

Este requisito permite acreditar la condición de alumno regular y es indispensable para evitar la suspensión del beneficio otorgado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

¿Para qué sirve?

El certificado tiene como finalidad habilitar el acceso continuo a la pensión por muerte —derivada de vejez o riesgos— para hijos derechohabientes que se encuentran en etapa de formación académica.

Requisitos y características

El documento debe incluir:

Nombres y apellidos completos

Número de cédula de identidad

Periodo académico (fecha de inicio y conclusión)

Firma de una institución educativa autorizada

Vigencia y plazos

La validez del certificado puede variar entre tres meses, seis meses o un año, dependiendo de la institución emisora.

Para evitar interrupciones en el pago, los beneficiarios deben presentar el documento entre el 1 y el 15 de cada mes ante la Gestora Pública.

Punto clave

La no presentación del certificado dentro del plazo establecido implica la suspensión inmediata del beneficio, el cual solo se restituye una vez entregado el documento correspondiente.

Mantener este requisito al día no solo garantiza la continuidad del ingreso, sino también el acceso a un derecho fundamental mientras se continúa con la formación académica.

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