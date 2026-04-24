¿A quién beneficia la Ley de Alivio Tributario? Todo lo que debe saber

El Proyecto de Ley N° 246/2024-2025, aprobado por la Cámara de Diputados, está enfocado en aliviar la carga tributaria de amplios sectores de la población, especialmente aquellos más golpeados por la crisis económica y la acumulación de deudas fiscales.

Uno de los principales beneficiados son los pequeños emprendedores y trabajadores independientes, quienes podrán acogerse al nuevo Sistema Integrado Especial de Transición al Régimen General (SIETE-RG). Este régimen simplificado está dirigido a personas con ingresos anuales de hasta Bs 400.000, permitiéndoles pagar un solo tributo del 5% sobre sus ventas, en lugar de enfrentar múltiples impuestos y trámites complejos.

Además, la ley favorece a pequeños y medianos contribuyentes con deudas antiguas, ya que establece la condonación total —por única vez— de tributos, multas e intereses generados hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que no superen los Bs 10 millones. Esta medida busca dar un “borrón y cuenta nueva” a quienes arrastran obligaciones difíciles de pagar.

Otro grupo beneficiado son los contribuyentes con deudas desde 2018 hacia adelante, quienes podrán regularizar su situación sin pagar multas ni intereses, accediendo a planes de pago de hasta 24 meses. Esta disposición alcanza incluso a quienes se encuentran en procesos de fiscalización, impugnación o cobranza coactiva.

La norma también apunta a mejorar las condiciones para el conjunto de consumidores y contribuyentes, al introducir cambios en el cálculo del IVA, que ahora deberá mostrarse de forma separada en la factura, brindando mayor transparencia sobre cuánto se paga realmente en impuestos.

Desde el Gobierno se sostiene que estas medidas buscan reactivar la economía, reducir la informalidad y dar seguridad jurídica, beneficiando principalmente a sectores productivos emergentes, pequeños negocios y ciudadanos con dificultades para cumplir sus obligaciones tributarias en los últimos años.

El proyecto ahora deberá ser revisado por la Cámara de Senadores, donde se definirá su aprobación final o posibles modificaciones antes de entrar en vigencia.

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