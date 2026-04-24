¡Atención clubes! Equipos descendidos jugarán directo la Simón Bolívar desde 2027

La Federación Boliviana de Fútbol introdujo una modificación relevante en el sistema de ascensos del fútbol nacional. A partir de la gestión 2027, los equipos que desciendan de la División Profesional podrán disputar de manera directa la Copa Simón Bolívar desde su primera fase.

La disposición fue comunicada mediante la Circular N° 21/2026, enviada a las nueve asociaciones departamentales. En el documento se establece que tanto el club que descienda de forma directa como aquel que pierda la serie por el ascenso/descenso indirecto accederán automáticamente a la fase regional del torneo.

Esta instancia corresponde a la primera etapa del certamen, donde participan los equipos clasificados de cada asociación en busca de llegar a la fase nacional, que reúne a 24 clubes.

El cambio representa un giro importante en la estructura del ascenso boliviano, ya que desde 2017 los equipos descendidos no podían participar de manera inmediata en la Simón Bolívar, debiendo esperar al menos dos temporadas para intentar regresar al profesionalismo.

Un ejemplo actual es Wilstermann, que tras perder la categoría, compite en su asociación con la intención de clasificarse al torneo de ascenso en futuras gestiones.

Con esta nueva normativa, la FBF busca dar mayor competitividad y oportunidades a los clubes que pierden la categoría, permitiéndoles una vía más rápida para intentar su retorno a la División Profesional.

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