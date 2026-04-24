VIDEO: mesera pierde el control y arruina la comida tras sanción laboral

Un momento de alta tensión se vivió en un restaurante callejero, donde una mesera protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según se observa en el video, los propietarios del local informaron a la trabajadora que se le descontaría el día laboral por haber llegado tarde a su turno, lo que generó una inmediata reacción de molestia.

En medio de la discusión, la mesera tomó un balde lleno de sal y lo vació directamente en una olla de sopa, arruinando por completo la preparación que estaba destinada a ser servida a los clientes.

El hecho quedó registrado por testigos y comenzó a circular en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron entre sorpresa, críticas y debate sobre las condiciones laborales y la reacción de la trabajadora.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre las consecuencias del incidente ni sobre la situación laboral de la mesera tras lo ocurrido.

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