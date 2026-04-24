Loza fue recibido con abucheos e incidentes en la plaza Murillo de La Paz

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, llegó este viernes al Palacio de Gobierno para participar en la reunión de gobernadores convocada por el presidente Rodrigo Paz, en medio de abucheos, aplausos e incidentes registrados en la Plaza Murillo.

El arribo de la autoridad se produjo en puertas del kilómetro Cero, donde personas concentradas en el lugar reaccionaron con gritos y insultos generando un ambiente de tensión. Mientras algunos asistentes expresaron apoyo con aplausos, otros manifestaron rechazo con abucheos.

Hasta el lugar también llegaron exlegisladoras del MAS y algunos simpatizantes de Evo Morales, quienes respaldaron la presencia de Loza. Sin embargo, en medio de la concentración también se registraron momentos de confrontación verbal entre grupos con posiciones políticas distintas.

Pese a los incidentes, Loza ingresó a la reunión y adelantó que planteará propuestas enfocadas en el desarrollo de Cochabamba, entre ellas la iniciativa de coparticipación “50/50”.

La reunión de gobernadores se instaló de la mañana con la participación de autoridades de los nueve departamentos, en una agenda centrada en demandas económicas, proyectos de desarrollo regional y el debate sobre la distribución de recursos.

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