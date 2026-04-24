El presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó los avances en la relación bilateral con Bolivia tras el encuentro sostenido entre los cancilleres de ambos países y anticipó una futura reunión con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario chileno valoró los acuerdos alcanzados entre el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su par boliviano, Fernando Aramayo, en un encuentro que marca un acercamiento en la agenda diplomática entre ambos países.

“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación. Valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo. Espero pronto visitar Bolivia y reunirme con el presidente Rodrigo Paz”, publicó Kast.

El pronunciamiento se da luego de una reunión bilateral en la que las autoridades diplomáticas avanzaron en acuerdos considerados clave para fortalecer los vínculos entre ambos países, en un contexto de reactivación del diálogo y búsqueda de una agenda común.

La declaración del mandatario chileno también abre la posibilidad de un próximo encuentro presidencial, lo que marcaría un nuevo paso en el relacionamiento político entre La Paz y Santiago.

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