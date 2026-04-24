Gobierno alista cierres y reestructuración tras quiebra de 15 empresas públicas

El Gobierno perfila una serie de medidas estructurales para enfrentar la crisis en el aparato estatal, luego de confirmarse que al menos 15 empresas públicas se encuentran en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas que superan los Bs 55 mil millones.

“Hoy ya tenemos la información que antes no existía, y eso nos permite empezar a tomar decisiones”, afirmó Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), al señalar que se iniciará un proceso de auditorías integrales para definir el destino de cada compañía.

El enfoque ahora está puesto en corregir el rumbo. Desde el Ejecutivo no descartan cierres, fusiones o reestructuraciones profundas, dependiendo de la viabilidad de cada empresa.

“Se debe analizar caso por caso. No todas las empresas tienen la misma situación ni la misma posibilidad de recuperación”, precisó la autoridad.

Entre las acciones inmediatas, se contempla frenar el incremento de pérdidas, optimizar recursos y transparentar la gestión.

“Estamos trabajando intensamente para evitar que más empresas ingresen en quiebra técnica”, aseguró Camacho.

El diagnóstico revela fallas estructurales en varios proyectos estatales, desde errores de diseño hasta inversiones sin planificación productiva. Además, el Gobierno apunta a redefinir el rol del Estado en la economía, priorizando eficiencia y sostenibilidad.

El proceso de evaluación ya está en marcha y marcará una nueva etapa en la administración de las empresas públicas, en medio de una crisis que ha generado preocupación por su impacto en la economía nacional.

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