TEMAS DE HOY:
Herido con arma blanca Abuso a menor accidente de tránsito

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

"No pude enterrarlo": Guido Añez vuelve al país y visita la tumba de su padre tras 17 años

Guido Áñez retornó al país tras 17 años de exilio y visitó el cementerio de la zona norte para rendir homenaje a su padre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/04/2026 8:57

Guido Añez, exministro de Agricultura
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras permanecer 17 años fuera de Bolivia, Guido “Chelelo” Añez retornó al país y una de las primeras actividades que realizó fue visitar la tumba de su padre en el cementerio de la zona norte, acompañado por familiares y amigos.

Este momento marcó un momento significativo para Añez, quien no pudo despedirse de su progenitor en su momento. “No pude enterrarlo… hace varios años que murió, entonces tenía que venir”, expresó con evidente pesar.

“El velorio, la novena, la misa de los nueve días… son cosas que uno tiene que vivirlas para poder asimilar el duelo”, reflexionó.

Añez también recordó el difícil momento que atravesó al enterarse del fallecimiento de su padre mientras se encontraba en el exterior. “Estuve como cuatro días sin atender el teléfono, me encerré para reflexionar sobre la vida”, relató, describiendo ese periodo como “duro”.

A pesar del dolor, aseguró que buscó encontrar aprendizajes en la adversidad. “Siempre tengo una filosofía: sacar las cosas buenas de las situaciones difíciles”, sostuvo.

El retorno de Añez incluye otras actividades personales, como la visita a la tumba de su suegro y a la Virgen de Cotoca.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD