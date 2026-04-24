Apophis, el “Dios del Caos”, pasará muy cerca de la Tierra: esta es la fecha clave

La comunidad científica mundial sigue de cerca el recorrido del 99942 Apophis, conocido como el “Dios del Caos”, que protagonizará un evento astronómico excepcional.

Este asteroide, con un tamaño estimado de entre 340 y 375 metros, pasará a solo 32.000 kilómetros de la Tierra, una distancia menor a la de muchos satélites geoestacionarios.

¿Cuándo ocurrirá?

La fecha marcada en el calendario es el viernes 13 de abril de 2029, un día que los científicos consideran histórico más que alarmante.

Durante ese momento, el asteroide podrá ser visible a simple vista en distintas partes del mundo, sin necesidad de telescopios.

¿Existe riesgo?

Aunque su nombre genera inquietud, agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea han descartado cualquier posibilidad de impacto con la Tierra en los próximos 100 años.

El apodo “Dios del Caos” proviene de la mitología egipcia, pero hoy los expertos coinciden en que el evento no representa peligro.

Una oportunidad única para la ciencia

Lejos del temor, el paso de Apophis representa una oportunidad sin precedentes para la investigación espacial.

La misión OSIRIS-APEX planea estudiar de cerca el asteroide tras su aproximación, analizando cómo la gravedad terrestre podría alterar su estructura y provocar fenómenos similares a “terremotos espaciales”.

Un fenómeno que ocurre cada miles de años

Los especialistas estiman que un acercamiento de este tipo ocurre aproximadamente cada 7.500 años, lo que convierte este evento en un espectáculo astronómico extraordinario.

Incluso, organismos internacionales han impulsado iniciativas de concienciación sobre defensa planetaria en torno a este fenómeno.

El paso de Apophis no será una amenaza, sino una oportunidad única para mirar al cielo y presenciar un evento que la humanidad rara vez tiene la chance de observar.

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