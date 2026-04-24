“Llevaba horas muerto”: el impactante testimonio del médico en el caso Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un testimonio clave que vuelve a encender la polémica. El médico Juan Carlos Pinto, quien certificó el fallecimiento del ídolo argentino, afirmó que el paciente ya presentaba signos de haber muerto varias horas antes de su llegada.

Pinto, integrante de la empresa de emergencias médicas +Vida, declaró que al arribar al domicilio el 25 de noviembre de 2020 encontró a Maradona sin signos vitales y con evidencias físicas que no correspondían a una muerte reciente.

“Presentaba rigidez mandibular y livideces cadavéricas”, explicó el profesional ante el tribunal. Según detalló, estas manchas violáceas en el cuerpo comienzan a aparecer aproximadamente dos horas después del fallecimiento y se fijan entre las cinco y seis horas.

El médico también señaló que, en este caso, las livideces ya estaban establecidas, lo que refuerza la hipótesis de que el deceso no fue inmediato al momento en que se dio la alerta.

Además, describió el estado del cuerpo como “muy edematizado”, con hinchazón visible en el rostro, abdomen y extremidades. Según indicó, este tipo de cuadros no se generan de forma repentina, sino que son consecuencia de un proceso que puede desarrollarse durante horas o incluso días.

De acuerdo con la autopsia oficial, Maradona falleció a causa de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

En paralelo, la Fiscalía sostiene que hubo señales previas que no fueron atendidas por el equipo médico. Durante el juicio, también se expusieron mensajes y advertencias sobre el estado de salud del exfutbolista en los días previos a su muerte.

El proceso judicial continúa con varios profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, mientras las declaraciones siguen aportando detalles que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido en las últimas horas de vida del astro.

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