Lápiz y papel: Así se jugará la fecha 4 del fútbol boliviano, mira el fixture completo

La cuarta jornada del torneo de la División Profesional del fútbol boliviano ya está en marcha y llega con partidos atractivos a lo largo del país. Desde este viernes hasta el lunes, los equipos buscarán sumar puntos clave en una tabla cada vez más apretada.

La fecha se abrirá este viernes en Sucre, donde Independiente Petrolero recibirá a Universitario de Vinto desde las 20:00 en el estadio Patria. Ambos llegan motivados tras haber ganado en la jornada anterior.

El sábado tendrá una agenda cargada. A las 15:00, Nacional Potosí enfrentará a GV San José en el Víctor Agustín Ugarte, en un duelo de equipos que buscan recuperarse.

Más tarde, en El Alto, ABB se medirá ante el líder Blooming desde las 17:15, en un choque donde los celestes intentarán sostener la cima.

La jornada sabatina se cerrará en Montero, cuando Guabirá reciba a Always Ready a las 19:30. El local irá por su primera victoria, mientras que el visitante quiere seguir en lo más alto.

El domingo continuará la acción. A las 15:00, Real Oruro chocará ante The Strongest en el estadio Jesús Bermúdez, en un duelo donde el Tigre intentará recuperar terreno.

Luego, en La Paz, Bolívar, con cuerpo técnico interino, recibirá a Real Tomayapo desde las 17:15 en el Hernando Siles.

El cierre del domingo será en Santa Cruz, donde Oriente Petrolero enfrentará a Real Potosí a las 19:30, en un duelo entre equipos que vienen de ganar.

Finalmente, la fecha bajará el telón el lunes en Cochabamba, con el choque entre Aurora y San Antonio de Bulo Bulo desde las 20:00, en un duelo regional que promete emociones.

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