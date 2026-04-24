El gobierno del presidente Donald Trump ya aprobó la primera visa de inmigrante conocida como “tarjeta dorada Trump”, destinada a personas interesadas en establecerse en Estados Unidos y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, reveló los detalles del programa emblema de la administración Trump durante una comparecencia el 23 de abril ante un subcomité de la Cámara de Representantes.

En noviembre de 2025, Trump anunció la iniciativa, la cual ofrece tres modalidades:

– La tarjeta individual que exige un pago de un millón de dólares.

El secretario de Comercio explicó que el proceso de solicitud para esta visa se finalizó recientemente en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que los fondos recaudados a través del programa se destinarán a la mejora de Estados Unidos.

“Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en lista de espera. El proceso para la tarjeta dorada es el más riguroso en la historia del gobierno”, dijo Lutnick.

Las autoridades estadounidenses no han revelado detalles sobre el extranjero al que le otorgaron la primera visa dorada de Trump.

Por otra parte, la representante demócrata Grace Meng cuestionó a Lutnick sobre el proceso, que se espera otorgue un paso a la ciudadanía a los beneficiados, y el destino que se dará a los dineros recibidos por el proceso.

La Casa Blanca sostiene que el programa busca atraer inversión y profesionales altamente cualificados, sin embargo, expertos legales advierten que su implementación podría enfrentar desafíos normativos y cuestionamientos éticos debido a su similitud con esquemas de visados dorados aplicados en otros países.

Detalles previos de la tarjeta dorada para millonarios

En una comparecencia en la Casa Blanca el 19 de noviembre, Trump sostuvo que esta vía ofrece un camino más sólido que la tradicional Green Card.

“Vamos a poner un precio a esa visa dorada y eso dará privilegios de residencia; además será una ruta hacia la ciudadanía. Personas adineradas vendrán a nuestro país comprando esta tarjeta”, resaltó el mandatario estadounidense.

En aquella oportunidad, Lutnick aseguró que el programa de tarjeta dorada podría ayudar a reducir la deuda federal de EE UU.

“Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo”, explicó Lutnick.

El gobierno del presidente Donald Trump ya aprobó la primera visa de inmigrante conocida como “tarjeta dorada Trump”, destinada a personas interesadas en establecerse en Estados Unidos y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.

En noviembre de 2025, Trump anunció la iniciativa, la cual ofrece tres modalidades:

La tarjeta individual que exige un pago de un millón de dólares.

La opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, que eleva el costo a los dos millones.

La “platinum Card”, una versión premium valorada en cinco millones de dólares y presentada como una opción con beneficios adicionales frente al modelo estándar.

Las dos primeras incluyen además una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, de acuerdo con la información presentada por el mandatario estadounidense a finales de 2025.

EE UU aprobó la primera visa dorada que permite a millonarios

Ingresos por visa dorada

El secretario de Comercio explicó que el proceso de solicitud para esta visa se finalizó recientemente en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que los fondos recaudados a través del programa se destinarán a la mejora de Estados Unidos.

“Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en lista de espera. El proceso para la tarjeta dorada es el más riguroso en la historia del gobierno”, dijo Lutnick.

Las autoridades estadounidenses no han revelado detalles sobre el extranjero al que le otorgaron la primera visa dorada de Trump.

Por otra parte, la representante demócrata Grace Meng cuestionó a Lutnick sobre el proceso, que se espera otorgue un paso a la ciudadanía a los beneficiados, y el destino que se dará a los dineros recibidos por el proceso.

La Casa Blanca sostiene que el programa busca atraer inversión y profesionales altamente cualificados, sin embargo, expertos legales advierten que su implementación podría enfrentar desafíos normativos y cuestionamientos éticos debido a su similitud con esquemas de visados dorados aplicados en otros países.

“Vamos a poner un precio a esa visa dorada y eso dará privilegios de residencia; además será una ruta hacia la ciudadanía. Personas adineradas vendrán a nuestro país comprando esta tarjeta”, resaltó el mandatario estadounidense.

En aquella oportunidad, Lutnick aseguró que el programa de tarjeta dorada podría ayudar a reducir la deuda federal de EE UU.

“Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo”, explicó Lutnick.

El secretario de Comercio acotó en ese momento que este programa recaudará más de 100 millardos de dólares para el Tesoro de Estados Unidos, dinero que utilizarán para reducir impuestos y la deuda pública. eldiario.



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