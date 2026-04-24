Etacore defiende reforma en la ALD: “Todos tenemos derecho a presidir, no solo las mayorías”

La asambleísta indígena del pueblo ayoreo, Giliana Etacore Chiqueno, defendió la propuesta de modificación al reglamento de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, asegurando que su objetivo es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas.

Etacore confirmó que la iniciativa fue impulsada por la bancada indígena y rechazó las críticas que apuntan a que se trata de una acción tardía o con intereses políticos.

“Nosotros lo hemos solicitado y no es porque estemos haciendo favores. Esto ya se ha presentado antes, pero no hubo apoyo”, afirmó.

La legisladora explicó que la propuesta busca eliminar restricciones que, a su criterio, limitan la participación de las minorías en la directiva de la Asamblea.

“Todos tenemos el mismo derecho como asambleístas. No debería haber diferencias entre mayorías y minorías para acceder a la presidencia o a otros cargos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa no responde únicamente a una reivindicación de los pueblos indígenas, sino que pretende beneficiar a todas las bancadas. “Estamos abriendo el camino para todo el departamento, no solo para los pueblos indígenas”, indicó.

Consultada sobre el momento en que se plantea la modificación —a pocos días del cambio de gestión— Etacore argumentó que la intención es evitar que los nuevos asambleístas enfrenten las mismas limitaciones. “Es para que los entrantes puedan tener ese derecho y no sufran lo mismo”, explicó.

Asimismo, insistió en que la discusión debe entenderse dentro del marco democrático. “Estamos en una democracia y estas leyes se aprueban en el Parlamento. Si hay apoyo, se puede cambiar”, señaló.

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