¿Intrusos en tu wifi? Así puedes saber quién está conectado a tu red

Detectar dispositivos desconocidos en tu red es clave para evitar lentitud y proteger tu información. Existen métodos simples para revisar y bloquear accesos no autorizados.
24/04/2026 10:15
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El acceso no autorizado a una red wifi doméstica puede afectar la velocidad de internet y poner en riesgo la información personal. Por eso, revisar qué dispositivos están conectados se ha vuelto una práctica esencial en los hogares.
Con el aumento de equipos conectados —celulares, televisores, computadoras— también crece la necesidad de controlar quién usa la red.
¿Cómo ver quién está conectado?
La forma más sencilla es a través de las aplicaciones móviles del proveedor de internet, que muestran en tiempo real los dispositivos activos.
Si no cuentas con una app, puedes hacerlo manualmente desde el router:
Si ves dispositivos que no reconoces, es posible que alguien esté usando tu red sin permiso.
En sistemas más modernos tipo mesh (como redes domésticas inteligentes), las apps permiten incluso bloquear dispositivos con un solo clic.
Señales de alerta
Estos indicios pueden revelar accesos no autorizados:
¿Qué hacer si detectas intrusos?
Si sospechas que alguien está conectado a tu wifi, puedes tomar estas medidas:
Mantén tu red segura
Revisar periódicamente los dispositivos conectados y actualizar tu contraseña son acciones simples que pueden evitar problemas mayores.
Si las fallas persisten o detectas actividad sospechosa constante, lo mejor es contactar a tu proveedor de internet para recibir asistencia técnica.
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