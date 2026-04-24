¿Intrusos en tu wifi? Así puedes saber quién está conectado a tu red

El acceso no autorizado a una red wifi doméstica puede afectar la velocidad de internet y poner en riesgo la información personal. Por eso, revisar qué dispositivos están conectados se ha vuelto una práctica esencial en los hogares.

Con el aumento de equipos conectados —celulares, televisores, computadoras— también crece la necesidad de controlar quién usa la red.

¿Cómo ver quién está conectado?

La forma más sencilla es a través de las aplicaciones móviles del proveedor de internet, que muestran en tiempo real los dispositivos activos.

Si no cuentas con una app, puedes hacerlo manualmente desde el router:

Ingresa en tu navegador a direcciones como 192.168.1.1 , 192.168.0.1 o 10.0.0.1

, o Inicia sesión con tu usuario y contraseña

Busca la sección “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”

o Revisa la lista de equipos (nombre, dirección MAC, consumo)

Si ves dispositivos que no reconoces, es posible que alguien esté usando tu red sin permiso.

En sistemas más modernos tipo mesh (como redes domésticas inteligentes), las apps permiten incluso bloquear dispositivos con un solo clic.

Señales de alerta

Estos indicios pueden revelar accesos no autorizados:

Internet más lento sin motivo

Mayor consumo de datos inesperado

Alertas del proveedor

Desconexiones frecuentes

Actividad del router sin intervención

¿Qué hacer si detectas intrusos?

Si sospechas que alguien está conectado a tu wifi, puedes tomar estas medidas:

Cambiar la contraseña por una más segura (letras, números y símbolos)

Activar seguridad WPA2 o WPA3 y desactivar WPS

y desactivar WPS Bloquear dispositivos desde el router

Ocultar el nombre de la red (SSID)

Actualizar el sistema del router

Usar filtros por dirección MAC

Mantén tu red segura

Revisar periódicamente los dispositivos conectados y actualizar tu contraseña son acciones simples que pueden evitar problemas mayores.

Si las fallas persisten o detectas actividad sospechosa constante, lo mejor es contactar a tu proveedor de internet para recibir asistencia técnica.

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