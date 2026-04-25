Santa Cruz: Suben los pasajes a Cochabamba por escasez de diésel

El precio de los pasajes hacia Cochabamba ha registrado un incremento en los últimos días, coincidiendo con el desarrollo de la FEXCO 2026, uno de los eventos más importantes que actualmente concentra gran movimiento de viajeros hacia la región de la “Llajta”.

Según vendedores de boletos de la Terminal de Buses en Santa Cruz, el pasaje se encuentra actualmente en aproximadamente 180 bolivianos, situación que atribuyen directamente a la escasez de diésel, lo que ha reducido la cantidad de buses en operación y generado una menor frecuencia de salidas.

“Lo que es el combustible está afectando a los buses, se ha elevado el pasaje por el tema del diésel”, explicó una trabajadora de una empresa de transporte interdepartamental.

En la misma línea, otra operadora señaló que la falta de carburante está complicando la normalidad del servicio. “Las flotas no están saliendo con normalidad por el tema de que no hay combustible, los buses han disminuido la salida”, añadió.

Pese al incremento en los costos, los pasajeros continúan viajando hacia Cochabamba, algunos con el objetivo de retomar sus actividades diarias y otros para participar o disfrutar de las actividades que ofrece la FEXCO 2026.

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