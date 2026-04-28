Presidente Rodrigo Paz responde a Evo Morales sobre la gestión de YPFB

En un reciente posteo en su cuenta de X, el presidente Rodrigo Paz respondió con contundencia a las críticas de Evo Morales sobre la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señalando la falta de autoridad moral del exmandatario para hablar de la empresa.

Rodrigo Paz no dudó en responder a las críticas de Evo Morales, quien había señalado problemas en la gestión actual de YPFB. Paz sostuvo que Morales y su exministro de Economía, Luis Arce, fueron responsables de quebrar la empresa durante sus 20 años de gobierno, utilizando YPFB para sus intereses políticos y no asegurando el futuro energético de Bolivia.

"YPFB era la empresa con más recursos y reservas petrolíferas y gasíferas del país cuando asumieron. Sin embargo, durante su gobierno, no hicieron más que usarla para sus fines políticos, desperdiciando el gas y dejando a Bolivia sin futuro hidrocarburífero", afirmó el presidente en su publicación.

Soberanía energética, un fracaso

Paz también criticó fuertemente la promesa de soberanía energética que hizo el gobierno de Morales, destacando que lo que prometieron como nacionalización terminó siendo un fracaso.

"La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso, porque la negociaron y la vendieron", expresó el mandatario.

El legado de Morales

El presidente también hizo referencia a la situación que Bolivia vivió durante casi dos años con filas interminables para conseguir combustible, lo que paralizó al país.

"Este es el legado de Morales y Arce: un país detenido, sin producción ni desarrollo", señaló Paz, destacando que ahora, a pesar de la destrucción del pasado, el país comienza a recuperarse.

Promesas para un YPFB fuerte y eficiente

En cuanto al futuro de YPFB, Paz enfatizó que el objetivo de su gobierno es crear una YPFB fuerte, transparente y al servicio de todos los bolivianos, sin que esta se convierta en un instrumento político de unos pocos. Además, reafirmó que su gobierno no privatizará YPFB, sino que trabajará para hacerla eficiente.

La Patria está por encima de partidos

Finalmente, Paz hizo un llamado a no dividir al país por intereses políticos:

"La Patria está por encima de partidos y caudillos. Bolivia va a salir adelante, y lo haremos sin mentiras ni intereses particulares", concluyó en su mensaje.

Con esta respuesta, el presidente Paz refuerza su compromiso con la reconstrucción del país y la transformación de YPFB en una empresa estatal fuerte y autónoma, que funcione para el bienestar de todos los bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play