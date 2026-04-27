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Atención jubilados: Esta es la fecha de pago de pensiones de abril por el feriado

La entidad pública aclaró que el cronograma se ajusta al Decreto Supremo N° 0822 y al feriado nacional del Día del Trabajo.

Milen Saavedra

27/04/2026 16:40

Imagen referencial. Punto móvil de la Gestora en la localidad de Viacha. Foto: Facebook Gestora.
Bolivia

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Ante las consultas y declaraciones surgidas sobre las fechas establecidas en el Cronograma de Pagos, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado oficial para informar a jubilados, beneficiarios y a la opinión pública sobre el próximo desembolso.

La institución aclaró que los pagos se rigen estrictamente por el Decreto Supremo N° 0822. Según el artículo 21 de esta normativa, la Gestora tiene la responsabilidad de hacer efectivo el pago de las pensiones mensuales entre el primer día y máximo el séptimo día del mes posterior al que corresponden los beneficios.

Cronograma por el feriado de mayo

En cumplimiento de la normativa vigente y considerando que el 1 de mayo es feriado nacional, la Gestora comunicó de manera oficial que:

  • El pago correspondiente al mes de abril se efectuará a partir del sábado 2 de mayo.

La Gestora reafirmó su compromiso con el cumplimiento responsable y la transparencia en beneficio de todos los asegurados del país. Asimismo, recordó a la población que existen canales de atención disponibles para cualquier duda:

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