Presentan a dos atracadores que asaltaron a estudiante; buscan a un tercer implicado

La Policía presentó este lunes a dos sujetos acusados de cometer una serie de atracos en distintas zonas de Santa Cruz de la Sierra, entre ellas el Plan 3000, la Pampa de la Isla y Los Lotes. Uno de los hechos que generó mayor indignación fue el asalto a una estudiante menor de edad cuando salía de su unidad educativa.

Según el reporte policial, el robo a la adolescente ocurrió el pasado 20 de abril en la avenida Transcontinental, cuando la víctima se dirigía al colegio. El hecho quedó registrado en imágenes de seguridad y permitió avanzar en la identificación de los responsables.

El director de la Felcc, Jhonny Coca, informó que se logró la aprehensión de dos de los implicados, entre ellos el conductor del vehículo utilizado en los hechos delictivos.

“Se ha logrado aprehender a dos autores que han participado en este hecho, que son el conductor del vehículo, uno de los autores. Queda solamente un autor que está prófugo, pero seguramente vamos a dar con su paradero en las siguientes horas”, señaló la autoridad policial.

Los acusados fueron puestos ante la justicia durante el fin de semana y la autoridad jurisdiccional determinó su detención preventiva en el penal de Palmasola.

La Policía además continúa con las investigaciones para establecer si existen más personas vinculadas a estos hechos y si el motorizado secuestrado fue utilizado en otros atracos registrados en la capital cruceña.

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