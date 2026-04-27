Madre y su hijo aparecen sin vida en su casa en Cochabamba: esto es lo que se sabe del caso

Una escena que ha generado profunda consternación se registró en la zona de Pucara Sur, donde una mujer y su hijo fueron encontrados sin vida al interior de su vivienda.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos estaban sobre una cama. La mujer, de aproximadamente 46 años, abrazaba al menor, de 10 años.

Investigación en curso

El caso es investigado por la Fiscalía Departamental de Cochabamba como un presunto infanticidio seguido de suicidio.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que ya se activaron los protocolos correspondientes, en coordinación con la Policía y el sistema judicial.

Autopsias y pericias

Las autoridades prevén realizar en las próximas horas la autopsia legal a ambos cuerpos, con el objetivo de establecer con precisión las causas de la muerte.

Cifras que preocupan

Según datos oficiales, este caso se suma a otros registrados en el país. Hasta la fecha, se reportan 16 víctimas de infanticidio, de las cuales 7 corresponden a Cochabamba, concentrando casi la mitad de los casos.

El hecho ha generado preocupación en la población, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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