Bolivia crecerá solo 0,5% en 2026, según proyecciones de la CEPAL

Este lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actualizó sus proyecciones económicas y prevé que América del Sur crecerá un 2,4% en 2026, por debajo del 2,9% registrado en 2025, reflejando una desaceleración generalizada en la subregión.

En este contexto, el documento ‘América Latina y el Caribe: Crecimiento del PIB Real en 2025 y Proyecciones para 2026’ señala que Bolivia tendría uno de los crecimientos más bajos, con una expansión de apenas 0,5%, mientras que otros países como Argentina (3,3%), Paraguay (4,5%) y Perú (3,2%) mostrarían un mayor dinamismo.

A nivel regional, América Latina y el Caribe crecerían en promedio un 2,2% en 2026, una leve revisión a la baja frente al 2,3% estimado anteriormente, en un escenario marcado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y presiones inflacionarias globales.

Según el organismo, el menor dinamismo será generalizado: 24 de los 33 países de la región desacelerarán su crecimiento, mientras que solo siete mostrarán una mejora. De confirmarse estas cifras, la región acumularía cuatro años consecutivos con tasas cercanas al 2,3%, evidenciando una baja capacidad estructural de crecimiento.

Contexto externo más complejo

La CEPAL advierte que el deterioro del escenario internacional es uno de los principales factores detrás de esta desaceleración. El aumento de tensiones geopolíticas, el encarecimiento de materias primas como el petróleo y el alza de precios de alimentos han incrementado la incertidumbre global.

Además, se prevé un menor dinamismo del comercio internacional, con un crecimiento estimado de 2,7% para 2026, por debajo del 4,7% registrado en 2025, junto con una desaceleración en economías clave como la Zona Euro, China e India.

En este contexto, los principales bancos centrales mantienen políticas más cautelosas, con condiciones financieras más restrictivas que limitan el acceso a crédito e inversión en la región.

Presupuesto 2026

El Gobierno de Bolivia presentó la semana pasada el Presupuesto General del Estado Reformulado (PGE) para 2026, que proyecta un déficit fiscal de 9% y una inflación del 14% como parte de un "escenario realista" en un contexto de crisis económica, en el que persiste la falta de divisas desde inicios de 2023.

De acuerdo con el Gobierno, la inflación proyectada para 2026 es del 14%, en contraposición al 20% registrado en 2025, y que el PGE reformulado prevé un crecimiento "algo menor al 1%", cifras que responden al "peor escenario posible para, a partir de ahí, gestionar la economía".

Otras proyecciones

La estimación del Gobierno de Bolivia contrasta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyectó una contracción económica del 3,3 % del PIB en 2026, mientras que el Banco Mundial (BM) pronosticó que la economía boliviana caerá un 3,2 %.

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