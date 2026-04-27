¿Cuánto crecerá Bolivia este año? Esto dice la Cepal

Según la última actualización de proyecciones realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las economías de América Latina y el Caribe crecerán un promedio de 2,2% en 2026, lo que representa una ligera revisión a la baja respecto al 2,3% estimado a finales de 2025.

Este crecimiento proyectado refleja un contexto externo más desafiante, con mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global. Además, la desaceleración económica se observa en 24 de los 33 países de la región, mientras que solo 7 países mostrarán una aceleración en su crecimiento económico.

Factores que afectan el crecimiento

El desempeño económico de la región se ve influenciado por varios factores:

Crecimiento moderado del consumo privado, lo que limita la demanda interna.

Incertidumbre global: las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente han aumentado la volatilidad en los mercados.

Precios elevados de energía y alimentos, que generan presiones inflacionarias.

Disminución de las perspectivas de crecimiento en los principales socios comerciales, como la Zona Euro, China e India.

Desafíos para América Latina

A pesar de algunos puntos positivos, como el alto crecimiento proyectado para Guyana (5,6%), el panorama para la región en su conjunto es heterogéneo. América del Sur verá un crecimiento más modesto de 2,4%, mientras que América Central crecerá un 2,2%, y el Caribe de habla inglesa experimentará una ligera mejora del 5,6%.

A largo plazo, los riesgos estructurales como la exposición a choques externos y la vulnerabilidad a crisis financieras siguen siendo grandes retos para la región. Además, se necesita fortalecer los motores internos de crecimiento, ampliar la movilización de recursos y mejorar la gobernanza para fomentar la inversión y la productividad.

Perspectivas globales

Con un escenario de baja capacidad de crecimiento y desafíos internos y externos, los países de América Latina deben adaptarse a un entorno global cada vez más incierto, buscando soluciones que fortalezcan su resiliencia macroeconómica y aseguren un desarrollo sostenido a largo plazo.

Caso de Bolivia

Según el informe en el caso de Bolivia la proyección de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026 será del 0.5 por ciento repitiendo la cifra de la gestión 2025.

Lea el informe completo en el siguiente Link: https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-crecera-22-2026-un-contexto-internacional-caracterizado-conflictos?fbclid=IwY2xjawRcs7pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwWFVzd2JmMzF1WmFFd1NPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsqpCE9kxYz-rRSENzqzX4E6Thrnp_RlHVeB9A-q_NajJ77jkjuwK63575GQ_aem_-VjOOQny9KJTc5DZIP0AXw

Mira la programación en Red Uno Play