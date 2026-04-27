Nexus Creative Week impulsa la animación con expertos y fortalece habilidades profesionales

La animación 2D y 3D se ha consolidado como una de las competencias más demandadas en la economía creativa global. Por ese motivo, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) impulsa el Nexus Creative Week, un evento que posiciona a la animación como eje central para fortalecer habilidades clave en los futuros profesionales.

Iyorbanka Cuiza, directora de la carrera de Diseño Gráfico y Crossmedia de Unifranz, explica la elección temática: “La animación fue seleccionada como eje central para este evento porque está marcando tendencia actualmente en el mercado laboral. Actualmente la animación se utiliza por ejemplo para: cortos animados, para películas. Además, se está utilizando bastante en la educación, en la publicidad, en la propaganda también se está utilizando la animación”, explica la académica.

El crecimiento de las industrias creativas, que se proyectan a superar los 528.500 millones de dólares hacia 2030, ha convertido a la animación en una herramienta estratégica para la empleabilidad. Su aplicación es amplia: desde el cine y la publicidad hasta los videojuegos, la educación y el marketing digital.

Este panorama evidencia que aprender animación no solo implica desarrollar habilidades técnicas, sino también adquirir una herramienta versátil que permite comunicar ideas de manera innovadora y efectiva en distintos sectores.

Nexus Creative Week y aprender haciendo

El Nexus Creative Week, en su edición 2026 del 27 al 30 de abril en ambientes de la misma casa de estudios en La Paz, se posiciona como un espacio de innovación donde los estudiantes pueden experimentar el aprendizaje práctico de la animación, bajo el enfoque “aprender haciendo”. A través de talleres, retos creativos y contacto con profesionales de la industria, donde los participantes desarrollan competencias reales alineadas con el mercado laboral.

“Nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan la experiencia de conocer cómo trabajan empresas como: Estudio NinaKami, por ejemplo, porque es importante que los estudiantes puedan desarrollar competencias digitales, por un lado, competencias en el ámbito de la narración en el ámbito de los medios audiovisuales”, destaca la académica.

Durante esta edición 2026, se desarrollan actividades orientadas al aprendizaje práctico, el intercambio de experiencias y la exploración de nuevas tendencias en animación y contenidos digitales. A través de charlas, presentaciones y espacios colaborativos, los participantes pueden conocer procesos creativos, estrategias de producción y formas de adaptación de contenidos a plataformas globales.

Entre los invitados destacan: Omar Vargas, fundador del estudio Ninakami (un estudio de animación independiente fundado en Perú que concentra un equipo multicultural desde diferentes partes del mundo), y reconocido por transformar historias locales en estilo anime, junto a Dafne De Vinatea, encargada de la propuesta visual, y Sol Ferrari, enfocada en la difusión digital.

Como invitado nacional sobresale Andy Garnica Iriarte, con más de 15 años de trayectoria en este rubro, además de obtener premios como el Eduardo Abaroa y la participación en festivales internacionales como Annecy. Además, de la participación de Susana Villegas, reconocida artista del modelado 3D

Esto permite que los estudiantes no solo aprendan teoría, sino que experimenten del trabajo con herramientas actuales como software de animación, fortaleciendo su capacidad de creación de contenido interactivo y narrativas visuales.

“Es importante que ellos desarrollen esas experiencias prácticas y dentro del marco del aprender haciendo que manejamos en Unifranz pues aprendan a desarrollar videos, cortos en base a programas y software que están en tendencia en Latinoamérica”, destaca Cuiza.

Habilidades para un entorno global

El aprendizaje de la animación abre puertas a un mercado global. Hoy, muchos profesionales pueden trabajar de manera remota para empresas internacionales o desarrollar proyectos propios con alcance global gracias a plataformas digitales. Esto convierte a la animación en una herramienta clave para la internacionalización del talento boliviano.

El Nexus Creative Week también fomenta el networking con expertos nacionales e internacionales, permitiendo a los estudiantes comprender las dinámicas reales de la industria y construir conexiones profesionales desde etapas tempranas.

Aprender animación 2D y 3D ya no es una opción limitada al ámbito artístico, sino una competencia estratégica para el futuro laboral. A través de iniciativas como el Nexus Creative Week, Unifranz apuesta por una formación conectada con la realidad, donde la creatividad, la tecnología y la innovación se integran para preparar profesionales capaces de destacar en un entorno cada vez más competitivo y globalizado.

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