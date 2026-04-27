Levantan bloqueos en El Alto: prevén normalizar abastecimiento de combustible en 48 horas

Tras una jornada de tensión marcada por bloqueos en distintos puntos de El Alto, el Gobierno, a través de YPFB y la Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) lograron un acuerdo que permitió levantar las medidas de presión y encaminar la normalización del suministro de combustible a nivel nacional.

“Tenemos un acuerdo que estipula que se debe regularizar el servicio y, en caso de incumplimiento, el sector se volverá a movilizar”, advirtió el dirigente del transporte, Álvaro Ayllón, quien confirmó que las listas de cisternas ya están siendo presentadas para retomar operaciones.

Según lo acordado, el carguío de combustible comenzará desde este martes en puertos internacionales, principalmente en Arica, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el país en un plazo estimado de 48 horas.

“Desde mañana se va a empezar a cargar en los distintos puertos y en 48 horas ya estará en el mercado nacional”, afirmó.

Cambio en la modalidad de importación

Uno de los puntos centrales del acuerdo está relacionado con la modificación en el sistema de importación de combustibles, que había sido cuestionado por el sector transporte.

Este cambio busca dar mayor participación y control al Estado en la logística de distribución, además de atender las demandas del sector que denunciaba restricciones en su actividad.

Bloqueos levantados y reactivación del transporte

Tras la firma del acuerdo, los bloqueos instalados en la urbe alteña comenzaron a levantarse de manera inmediata, permitiendo la reactivación progresiva del tránsito vehicular.

En distintos puntos de la ciudad, se observó a cisternas, tráileres y flotas encender motores y prepararse para retomar operaciones, en cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Terminal de buses opera con cautela

En paralelo, desde la terminal de buses de La Paz, se informó que la venta de pasajes se mantiene de manera condicionada, debido a la falta de un comunicado oficial que confirme la total normalización de rutas.

“Estamos vendiendo de forma responsable y condicionada para evitar perjuicios a los pasajeros”, indicaron operadores.

Algunas empresas ya realizaron salidas por rutas alternas, mientras que otras esperan la confirmación oficial para reanudar plenamente sus servicios.

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