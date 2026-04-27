Comité Cívico responsabiliza a Jhonny Fernández por paro en salud

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, responsabilizó al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por el perjuicio que enfrenta la población debido al paro de 120 horas que acata el sector salud.

“El responsable de que los médicos hoy estén en paro es el peor alcalde que hemos tenido en Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pero también su entorno.

Cochamanidis señaló que la Alcaldía no solo adeuda más de tres meses de salarios al personal de salud, sino que tampoco garantiza el suministro de insumos médicos ni el pago de servicios básicos en los centros hospitalarios.

“Acá tienen que haber responsables por todo el daño y definitivamente quien tiene que encabezar esa lista que deben ser llamados por la justicia es toda la gente que ha formado parte de esta gestión y la justicia deberá actuar pensando en la ciudadanía”, concluyó el líder cívico cruceño.

El pronunciamiento se da en medio del paro de 120 horas que cumplen médicos y otros profesionales afiliados a la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), en hospitales de primer y segundo nivel administrados por la Alcaldía cruceña.

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