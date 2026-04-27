TEMAS DE HOY:
Acoso Alias Pepa Douglas Queiroz Ramos

23ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Comité Cívico responsabiliza a Jhonny Fernández por paro en salud

El Comité pro Santa Cruz acusa a la Alcaldía de deudas salariales, falta de insumos y abandono al personal médico en hospitales municipales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/04/2026 14:16

Médicos acatan un paro de 120 horas. Foto Fesirmes
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, responsabilizó al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por el perjuicio que enfrenta la población debido al paro de 120 horas que acata el sector salud.

“El responsable de que los médicos hoy estén en paro es el peor alcalde que hemos tenido en Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pero también su entorno.

Cochamanidis señaló que la Alcaldía no solo adeuda más de tres meses de salarios al personal de salud, sino que tampoco garantiza el suministro de insumos médicos ni el pago de servicios básicos en los centros hospitalarios.

“Acá tienen que haber responsables por todo el daño y definitivamente quien tiene que encabezar esa lista que deben ser llamados por la justicia es toda la gente que ha formado parte de esta gestión y la justicia deberá actuar pensando en la ciudadanía”, concluyó el líder cívico cruceño.

El pronunciamiento se da en medio del paro de 120 horas que cumplen médicos y otros profesionales afiliados a la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), en hospitales de primer y segundo nivel administrados por la Alcaldía cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD