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“86 días sin sueldo”: Colegio Médico respalda paro de salud en Santa Cruz

El sector médico advierte abandono del sistema sanitario, falta de insumos y casi tres meses sin salarios, en medio del paro de 120 horas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/04/2026 14:31

La población no recibe atención médica por el paro de 120 horas. Foto Fesirmes

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Desde el Colegio Médico de Santa Cruz respaldaron el paro de 120 horas que acatan los trabajadores en salud de Santa Cruz de la Sierra, en demanda del pago de salarios y la provisión de insumos médicos.

El presidente del ente colegiado, Humberto Vargas, afirmó que hasta este lunes se contabilizan 86 días sin el pago de sueldos por parte de la Alcaldía, pese a los reclamos realizados ante distintas instancias.

“Los hospitales y el sistema de salud han sido abandonados en estos cinco años. Tenemos deficiencias en infraestructura, 86 días sin sueldos, baja inversión en equipamiento y falta de medicamentos para la población”, sostuvo.

Vargas reconoció que la medida afecta a la ciudadanía; sin embargo, pidió comprensión al señalar que detrás de cada profesional existe una familia que depende de estos ingresos.

El paro de 120 horas es impulsado por trabajadores afiliados a la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), en hospitales de primer y segundo nivel administrados por la Alcaldía cruceña.

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