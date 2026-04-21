Ciencia y tradición impulsan a estudiantes de Unifranz a innovar contra el resfrío

En los laboratorios de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), la ciencia no solo se aprende, se construye. Distintos grupos de estudiantes han desarrollado proyectos innovadores de manera artesanal que combinan investigación científica, saberes ancestrales y el uso de plantas medicinales para ofrecer alternativas naturales frente al resfriado común.

Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente en la formación universitaria: integrar conocimiento académico con identidad cultural para generar soluciones accesibles, sostenibles y con impacto social.

Uno de los proyectos más representativos es Kintu, un bálsamo fitoterapéutico elaborado a base de hoja de coca. Yareth Fresco Ramírez, estudiante de Bioquímica y Farmacia en Unifranz, explica: “Nuestro proyecto se llama Kintu, es un bálsamo fitoterapéutico diseñado para aliviar síntomas del resfriado, como la congestión nasal y la hidratación de los labios”.

Más allá de su función terapéutica, el proyecto posee un importante valor cultural. La hoja de coca, tradicionalmente apreciada en la región andina por sus múltiples usos, es ahora revalorizada desde un enfoque científico. Esto permite reconocer su potencial en nuevos campos, integrando saberes ancestrales con conocimientos modernos.

“Nuestro mayor aporte es demostrar que tradición y ciencia no están peleadas, sino qué pueden generar soluciones innovadoras y responsables para la sociedad. Lo que nos motivó a llevar a cabo el proyecto es cambiar la narrativa alrededor de la hoja de coca”, afirma la joven bioquímica.

Además, añade que el objetivo fue demostrar que, mediante la investigación científica, es posible desarrollar un producto terapéutico seguro y útil. Más que un bálsamo, el proyecto Kintu representa una forma de revalorizar la identidad cultural a través de la ciencia.

Resfriplantago: el poder medicinal del llantén

Otro proyecto destacado es Resfriplantago, un jarabe artesanal elaborado a partir de extractos de llantén (Plantago major), una planta conocida por sus propiedades terapéuticas.

Gabriela Limachi, también estudiante de la carrera de Bioquímica y Farmacia, señala: “El proyecto es la elaboración de jarabe de llantén a base de extractos bioactivos de: Plantago major, para el resfriado común”, sostiene.

El Plantago major, conocido como llantén mayor, es una planta herbácea originaria de Europa y Asia, hoy presente en todo el mundo. Es apreciada por sus propiedades medicinales, especialmente como antiinflamatorio, cicatrizante y para tratar afecciones respiratorias.

El Llantén contiene compuestos como mucílagos, flavonoides y taninos, que ayudan a desinflamar, aliviar la tos y proteger las vías respiratorias. Su uso en este jarabe responde tanto a la tradición medicinal como a la validación científica de sus beneficios.

“Esta planta tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y expectorantes y eso lo vuelve más interesante en su composición y en las propiedades”, destaca Gabriela.

Zygo: innovación desde el clavo de olor

Por su parte, Zygo es una pomada tópica desarrollada a partir del clavo de olor, una planta comúnmente asociada a la cocina y gastronomía, pero con alto potencial medicinal.

Camila Quispe, estudiante de Bioquímica y Farmacia, explica que su proyecto se denomina Zygo, nombre inspirado en Syzygium aromaticum, el árbol del que proviene el clavo de olor. También explica que eligieron esta denominación para resaltar y mantener el origen natural de la planta.

“Los beneficios que tiene nuestro proyecto es una pomada tópica a base de clavo de olor que ayuda al alivio de los síntomas del resfriado, especialmente de la congestión nasal, aportando mejoría en la respiración de la persona”, añade Quispe.

El producto artesanal aprovecha el eugenol, un compuesto natural reconocido por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, lo que lo hace útil para aliviar molestias, reducir la inflamación y prevenir infecciones.

“Nuestra motivación surgió porque vimos que el clavo de olor es conocido casi solo por su uso en la cocina, y la mayoría de las personas desconocía sobre su uso en propiedades medicinales. Entonces, por eso surgió nuestra idea de investigar más y poder desarrollar este producto”, sostiene Camila.

Formación integral con impacto real

El desarrollo de estos productos no es improvisado. Cada propuesta responde a procesos rigurosos de investigación, extracción de principios activos y formulación farmacéutica.

Además, estos proyectos no solo representan avances en el uso de plantas medicinales, sino también evidencian el valor de la formación práctica en la educación superior. A través de la investigación aplicada, los estudiantes desarrollan competencias científicas, pensamiento crítico y compromiso social.

La integración de saberes ancestrales con la ciencia moderna les ha permitido generar soluciones más accesibles y culturalmente relevantes, especialmente frente a enfermedades comunes como el resfriado.

La docente investigadora y mentora de desarrollo de proyectos en Unifranz, Leslie Vidaurre, resalta que: “la importancia de los proyectos en la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Unifranz, permite que los estudiantes desarrollen sus competencias para dar solución a problemas reales de manera efectiva”, destaca la académica.

Así, las iniciativas como Kintu, Resfriplantago y Zygo posicionan a los estudiantes de Unifranz como protagonistas de una nueva generación de profesionales, capaces de innovar desde lo local con una visión global.

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