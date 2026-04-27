VOS recibirá credenciales para 46 autoridades electas este martes

El delegado de la agrupación política VOS, Ylberto Ledezma, informó que fueron convocados por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) para la entrega de credenciales a 46 autoridades electas este martes.

“Según el cronograma, se nos asignó el turno de la mañana, de 08:00 a 13:00. Estaremos presentes con nuestras 46 autoridades electas, entre titulares y suplentes, producto de nuestra participación en nueve municipios del departamento”, explicó.

De acuerdo con Ledezma, una vez recibidas las credenciales, las autoridades asumirán funciones el próximo 4 de mayo en sus respectivos municipios.

Este martes 28 de abril, el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, también recibirá su credencial junto a los concejales electos de su agrupación.

Las nuevas autoridades serán posesionadas el 4 de mayo, dando inicio a la nueva gestión en el Gobierno Autónomo Municipal cruceño.

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