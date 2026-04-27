Gobernador electo de Santa Cruz proyecta trabajo conjunto con el Gobierno

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó como positivo el encuentro que sostuvo la pasada semana en La Paz con autoridades del Gobierno, donde se abordaron temas como la propuesta del 50-50 y la instalación de mesas técnicas tras su asunción.

“Una vez asumamos, debemos instalar mesas técnicas con el Gobierno, con los ministros y con nuestros secretarios departamentales. Todo está avanzando muy bien, la reunión en La Paz fue muy fructífera”, afirmó Velasco.

El gobernador electo realizó estas declaraciones este lunes, tras acudir a la Plataforma del Palacio de Justicia junto a asambleístas departamentales para realizar trámites judiciales.

Este martes 28 de abril, Velasco recibirá su credencial como gobernador por parte del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), al igual que la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, y los asambleístas departamentales.

Las nuevas autoridades serán posesionadas el próximo 4 de mayo, dando inicio a la nueva gestión en la Gobernación cruceña.

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