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Gobernador electo de Santa Cruz proyecta trabajo conjunto con el Gobierno

Este martes 28 de abril, Velasco y la vicegobernadora Paola Aguirre recibirán sus credenciales del TED, quedando legalmente habilitados para gobernar.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/04/2026 15:27

Velasco estuvo esta mañana en plataforma del Palacio de Justicia. Foto: Captura
Santa Cruz, Bolivia

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El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó como positivo el encuentro que sostuvo la pasada semana en La Paz con autoridades del Gobierno, donde se abordaron temas como la propuesta del 50-50 y la instalación de mesas técnicas tras su asunción.

“Una vez asumamos, debemos instalar mesas técnicas con el Gobierno, con los ministros y con nuestros secretarios departamentales. Todo está avanzando muy bien, la reunión en La Paz fue muy fructífera”, afirmó Velasco.

El gobernador electo realizó estas declaraciones este lunes, tras acudir a la Plataforma del Palacio de Justicia junto a asambleístas departamentales para realizar trámites judiciales.

Este martes 28 de abril, Velasco recibirá su credencial como gobernador por parte del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), al igual que la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, y los asambleístas departamentales.

Las nuevas autoridades serán posesionadas el próximo 4 de mayo, dando inicio a la nueva gestión en la Gobernación cruceña.

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