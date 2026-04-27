WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares Android: revisa si el tuyo está en la lista

Las actualizaciones de WhatsApp traen nuevas funciones, pero también dejan atrás a algunos usuarios. A partir del 8 de septiembre, la aplicación dejará de funcionar en celulares con versiones antiguas del sistema operativo Android.

¿Qué celulares quedarán fuera?

Según reportes del sitio especializado WABetaInfo, la app exigirá como requisito mínimo Android 6.0 o superior.

Esto significa que los dispositivos con:

Android 5.0

Android 5.1

ya no podrán usar WhatsApp ni su versión WhatsApp Business.

¿Por qué ocurre este cambio?

El ajuste responde a la necesidad de integrar funciones más avanzadas, que requieren mejores capacidades de hardware y estándares de rendimiento más modernos.

La empresa Meta, propietaria de la aplicación, busca así optimizar la experiencia y la seguridad de los usuarios.

Recomendación para no perder tus chats

Ante este cambio, se recomienda realizar una copia de seguridad de las conversaciones en Google Drive o en el almacenamiento local del dispositivo.

Esto permitirá recuperar los mensajes en caso de migrar a un equipo más reciente.

¿Qué pasa con iPhone?

La medida no afecta a los dispositivos de Apple. En estos equipos, la app seguirá funcionando en sistemas iOS 15.1 o versiones posteriores.

Si tu celular tiene varios años, este podría ser el momento de verificar su sistema operativo o considerar una actualización para no quedarte sin una de las apps más usadas del mundo.

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