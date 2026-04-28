Gobernación cruceña defiende transparencia en proceso de transición

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Gómez, afirmó este lunes que el proceso de transición avanza con normalidad y bajo criterios de transparencia, luego de cuestionamientos surgidos desde la comisión entrante.

“Nosotros no borramos información institucional. Eso que quede claro”, remarcó la autoridad al referirse al manejo de archivos y documentación oficial durante el cambio de administración.

Gómez explicó que toda observación o requerimiento debe presentarse por escrito para su respectiva atención.

“Tenemos todas las actas de recepción de documentación. Todo el proceso lo tenemos documentado como corresponde”, sostuvo.

Asimismo, recordó que la actual administración mantiene la responsabilidad legal sobre los archivos hasta el último día de gestión. “Hasta el último día de nuestra gestión, nosotros somos responsables legales de toda la documentación y de todos los archivos”, señaló.

La autoridad también aseguró que existe “acceso irrestricto” para la comisión entrante, incluso en áreas sensibles como comunicación institucional. Según indicó, ya se entregaron accesos a redes sociales, archivos administrativos y material comunicacional generado durante la gestión.

En respuesta a denuncias sobre supuesta falta de contratos o documentación, Gómez calificó algunas declaraciones como “irresponsables” y atribuyó las críticas al desconocimiento sobre el funcionamiento de la administración pública.

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