Transportistas piden medidas inmediatas ante la escasez de combustible

Mario Silva, dirigente del transporte, se pronunció sobre la creciente crisis de abastecimiento de diésel y la calidad de la gasolina en el país. Destacó que más de 5,000 vehículos se ven afectados por la falta de combustible, lo que ha causado filas interminables y bloqueos en diversas partes del país, especialmente en La Paz.

“La situación sigue sin cambios, seguimos con filas kilométricas y lamentablemente la gasolina que llega sigue siendo de mala calidad, y el diésel sigue escaseando. A pesar de las promesas del gobierno, el problema persiste”, explicó Silva, quien criticó la inacción de las autoridades.

Problemas históricos con la gasolina de baja calidad

Silva también enfatizó el problema histórico de la gasolina de bajo octanaje, señalando que la calidad inferior está afectando el rendimiento de los vehículos de transporte.

“Estamos recibiendo gasolina con un octanaje de 80, lo que impacta directamente en el funcionamiento de los motores de los vehículos”, afirmó. Silva sugirió que la solución más sencilla y efectiva sería importar gasolina con 90 o 95 octanos, lo que garantizaría mejor rendimiento y mayor durabilidad de los motores.

Propuesta de solución y movilización

Ante la falta de respuestas claras del gobierno, Silva anunció que la Federación Andina de Transportistas llevará a cabo un ampliado nacional el miércoles en Santa Cruz para definir nuevas medidas de presión y exigir una solución efectiva a la crisis del diésel y la gasolina. Además, alertó que las protestas y paros podrían intensificarse si no se toman medidas inmediatas.

“Ya hemos tenido suficientes promesas. Es momento de actuar y poner fin a esta crisis de abastecimiento. Vamos a seguir movilizándonos hasta que el gobierno resuelva el problema de fondo”, concluyó Silva.

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