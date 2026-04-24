Intervienen oficinas de YPFB en Santa Cruz y La Paz por presunto sobreprecio

El Ministerio Público ejecutó allanamientos en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, en el marco de una investigación por la presunta compra de crudo con sobreprecio.

El fiscal Luis Carlos Torrez informó que los operativos se desarrollan en dependencias de Yacimientos Logística, donde equipos fiscales procedieron al registro de ambientes y al secuestro de documentación relevante para el caso.

“Evidentemente en el marco de la investigación con relación a la compra de crudo con sobreprecio, el Ministerio Público está realizando registros tanto en Santa Cruz como en la ciudad de La Paz”, explicó.

Asimismo, se confirmó que este mismo día prestarán declaración en calidad de testigos dos funcionarios vinculados al área de productos derivados, quienes fueron citados por la comisión de fiscales que lleva adelante el caso.

Paralelamente, el Ministerio Público inició una segunda investigación relacionada con la presunta mala calidad de combustibles, la cual se desarrolla en La Paz. En este proceso, se prevé realizar nuevos allanamientos y la toma de muestras para su análisis pericial.

“Se han emitido los requerimientos respectivos y la próxima semana tendremos novedades, incluso con la toma de muestras del combustible para determinar su calidad”, indicó el fiscal.

Ambos casos se investigan bajo los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La Fiscalía no descartó la posibilidad de convocar a otras autoridades, incluyendo a exfuncionarios, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Las investigaciones continúan en curso mientras se recolectan pruebas que permitan determinar responsabilidades en estos presuntos hechos de irregularidades en el manejo de recursos del Estado.

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