Santa Cruz se consolida como el epicentro tecnológico de la Justicia Iberoamericana contra el crimen organizado

La ciudad de Santa Cruz se ha convertido oficialmente en el epicentro de la cooperación judicial regional tras la inauguración de la reunión de Ministerios Públicos de Iberoamérica en el Hotel Camino Real. Este encuentro estratégico, que se desarrolla del 23 al 25 de abril, centra su agenda en la integración de tecnología de punta para desarticular las redes del crimen organizado.

Liderazgo boliviano y tecnología ROMA

Bolivia ha asumido un rol protagónico en el evento al presentar el ecosistema ROMA, una plataforma de gobernanza que está siendo solicitada por diversos países para modernizar sus propios sistemas. El Ing. Armando Corral Davezies, director nacional de tecnología de la fiscalía general del Estado, destacó que “Bolivia está liderando desde el 2023, hay países que quieren utilizar el ecosistema ROMA”.

Corral indicó que la herramienta permite una gestión integral que abarca desde la técnica científica del IDIF hasta el acceso en tiempo real a expedientes electrónicos con archivos multimedia. Según explicó Corral, este sistema “materializa el principio de publicidad y confidencialidad con el acceso del expediente electrónico digital”, permitiendo a todas las partes monitorear el cuaderno de investigación sin restricciones físicas.

Cooperación transatlántica de alto nivel

El evento cuenta con la participación activa de delegaciones de España, Andorra, Portugal y más de diez naciones iberoamericanas que buscan intercambiar herramientas aplicables a sus realidades locales. Al respecto, el director nacional de tecnología subrayó que para este encuentro “hemos traído expertos internacionales” con el fin de fortalecer los puntos de conocimiento y el flujo de información judicial.

Uno de los logros más tangibles discutidos en la cumbre es la reducción de la sobrepoblación en los recintos penitenciarios mediante el monitoreo digital de medidas cautelares. Corral Davezies puntualizó: “Había una necesidad de bajar el hacinamiento carcelario, ya con la herramienta en mano (ecosistema ROMA), tuvimos la reunión con el Tribunal Supremo y firmamos un convenio porque generalmente son las autoridades jurisdiccionales los que tienen que realizar este monitoreo”.

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