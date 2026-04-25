¿Cambios en el cronograma de pagos a jubilados? Esto dice la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comunicó oficialmente que los pagos de abril comenzarán el próximo 2 de mayo. Esta determinación responde a la conmemoración del feriado por el Día del Trabajo, que impide la actividad bancaria regular el primero del mes.

El cronograma de pagos se rige estrictamente por lo establecido en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 0822 vigente. Dicha norma determina que el desembolso de las pensiones debe realizarse entre el primer y el séptimo día del mes siguiente al devengado.

Claridad ante la población

La aclaración institucional surge como respuesta directa a las constantes consultas y declaraciones emitidas por los beneficiarios en los últimos días. El objetivo principal es brindar certidumbre y tranquilidad a los jubilados sobre la disponibilidad efectiva de sus recursos económicos.

La entidad estatal ratificó su compromiso con el manejo responsable y transparente de los fondos destinados a la seguridad social de largo plazo. En este sentido, se garantiza que la logística para los cobros presenciales y electrónicos ya se encuentra plenamente coordinada.

Canales de atención

Se recomienda a la opinión pública y a los asegurados informarse exclusivamente a través de los canales oficiales y la línea gratuita institucional. Estas plataformas digitales permanecen actualizadas para orientar a los usuarios sobre los puntos de cobro autorizados en todo el territorio.

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