Economía del país muestra señales de recuperación, según el Gobierno

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró que logró revertir una de las crisis económicas más complejas del país, pese a haber asumido la administración con reservas internacionales mínimas y fuertes desequilibrios macroeconómicos.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que al inicio de la gestión el país enfrentaba una inflación superior al 20%, múltiples tipos de cambio y una grave escasez de combustibles.

“Teníamos una economía con más de 20% de inflación, cinco tipos de cambio y un dólar que estaba por encima de los Bs 11 y Bs 12”, afirmó.

Asimismo, indicó que las reservas internacionales eran prácticamente inexistentes en un momento crítico para el país, llegando únicamente a un total de $us 50 millones.

La situación se agravaba debido a obligaciones externas inmediatas, como el pago de deuda internacional que ascendía a los $us 530 millones y debía ser liquidado hasta marzo de 2026. Pese a este escenario, el Gobierno aseguró haber logrado una mejora en indicadores clave, como la reducción del riesgo país.

“El riesgo país estaba por encima de los 1.000 puntos básicos y hoy está en el orden de los 500, lo hemos reducido prácticamente a la mitad”, sostuvo.

Otro de los cambios destacados fue la reactivación del sector privado, que —según la autoridad— estaba paralizado por la falta de combustibles y restricciones económicas.

“Los camiones tenían que esperar semanas por diésel, hoy el sector privado ha vuelto a trabajar”, indicó.

Además, el Ejecutivo informó que se alcanzó un superávit comercial después de varios años.

“Hoy tenemos un superávit comercial de más de $us 800 millones”, aseguró.

Según el Gobierno, estos resultados permitieron reactivar el sistema financiero y generar mayor flujo de divisas en la economía.

“Estas divisas son las que alimentan al sistema financiero y permiten que vuelva a funcionar”, concluyó.

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