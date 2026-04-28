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Economía

Economía del país muestra señales de recuperación, según el Gobierno

El ministro de Economía sostuvo que el país partió de una situación crítica, con apenas $us 50 millones en reservas y fuertes presiones por deuda externa en el corto plazo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/04/2026 11:46

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró que logró revertir una de las crisis económicas más complejas del país, pese a haber asumido la administración con reservas internacionales mínimas y fuertes desequilibrios macroeconómicos.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que al inicio de la gestión el país enfrentaba una inflación superior al 20%, múltiples tipos de cambio y una grave escasez de combustibles.

“Teníamos una economía con más de 20% de inflación, cinco tipos de cambio y un dólar que estaba por encima de los Bs 11 y Bs 12”, afirmó.

Asimismo, indicó que las reservas internacionales eran prácticamente inexistentes en un momento crítico para el país, llegando únicamente a un total de $us 50 millones.

La situación se agravaba debido a obligaciones externas inmediatas, como el pago de deuda internacional que ascendía a los $us 530 millones y debía ser liquidado hasta marzo de 2026. Pese a este escenario, el Gobierno aseguró haber logrado una mejora en indicadores clave, como la reducción del riesgo país.

“El riesgo país estaba por encima de los 1.000 puntos básicos y hoy está en el orden de los 500, lo hemos reducido prácticamente a la mitad”, sostuvo.

Otro de los cambios destacados fue la reactivación del sector privado, que —según la autoridad— estaba paralizado por la falta de combustibles y restricciones económicas.

“Los camiones tenían que esperar semanas por diésel, hoy el sector privado ha vuelto a trabajar”, indicó.

Además, el Ejecutivo informó que se alcanzó un superávit comercial después de varios años.

“Hoy tenemos un superávit comercial de más de $us 800 millones”, aseguró.

Según el Gobierno, estos resultados permitieron reactivar el sistema financiero y generar mayor flujo de divisas en la economía.

“Estas divisas son las que alimentan al sistema financiero y permiten que vuelva a funcionar”, concluyó.

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